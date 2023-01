Cercare lavoro e consultare le offerte, alla Spezia scatta il Recruiting day

Il Recruiting day dei Centri per l’impiego della Spezia torna in presenza il 24 febbraio dalle ore 9.30 alle ore 17 presso il Terminal Crociere della Spezia – Largo Michele Fiorillo.

L’evento, organizzato in collaborazione col Comune della Spezia – Rete per il Lavoro, è dedicato alle opportunità di incontro tra domanda e offerta di lavoro nel turismo e ha l’obiettivo di creare sinergie tra territori, professionalità e imprese appartenenti ai diversi comparti di questo settore.

Le persone in cerca di impiego avranno la possibilità di consultare gli annunci di lavoro, conoscere le aziende, candidarsi e sostenere colloqui di selezione, le imprese potranno presentare il proprio profilo aziendale, inserire le ricerche di personale, pianificare e svolgere colloqui, entrando in contatto diretto con i candidati.

Insieme alle aziende del settore e alle Agenzie per il Lavoro, anche i Centri per l’impiego che porteranno al Recruiting day le ricerche di personale e selezioneranno i candidati per conto delle diverse imprese che hanno scelto il servizio pubblico per l’intermediazione.

Le iscrizioni al Recruiting day saranno aperte, sul portale regionale www.formazionelavoro.regione.liguria.it:

– dal 24 gennaio al 23 febbraio per le imprese;

– dal 31 gennaio al 24 febbraio per le persone.

