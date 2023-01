Differenziata, Amiu: “Con i nuovi bidoni raccolta al 59%”. A settembre arriveranno anche in centro

Genova. I nuovi bidoni ‘intelligenti’ installati da Amiu in Val Bisagno in un anno hanno garantito un aumento della quota della raccolta dei rifiuti differenziato, arrivata a sfiorare il 60% rispetto al 22% medio dei bidoni normali. Questo il bilancio del primo anno di sperimentazione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, il ‘Bilaterale’, che ha visto l’esordio in città dei nuovi bidoni ‘smart’ la cui distribuzione dovrebbe coprire totalmente la città entro il 2024.

A portare questi dati durante la commissione consigliare dedicata il presidente di Amiu Giovanni Battista Raggi, che in aula ha illustrato il primo bilancio di questa nuova tecnologia portata a Genova “dopo esserci confrontati con altre realtà comunali che l’avevano adottata in precedenza”. Le nuove postazioni garantirebbero un’offerta volumetrica di bidoni disponibili per la raccolta differenziata aumentata del 55% e una conseguente riduzione dei volumi dedicati all’indifferenziata pari al 6,5%.

» leggi tutto su www.genova24.it