Disservizi sui bus a Zeri, le scuse del gestore del servizio: “Affronteremo criticità segnalate”

In merito alla lettera di protesta del sindaco di Zeri che lamenta disservizi nelle corse che interessano il proprio Comune, Autolinee Toscane informa che attraverso il proprio capo dipartimento nord ha scritto al sindaco di Zeri facendo presente che: «Nei giorni dal 19 al 21 gennaio 2023 la corsa Coloretta – Pontremoli della linea 01 delle ore 6.30 è stata regolarmente effettuata nonostante le difficili condizioni metereologiche, non veniva invece coperta la corsa delle ore 5.55 Coloretta – Rossano – Coloretta perché il nostro autista segnalava condizioni di forte pericolosità per il ghiaccio che ricopriva la strada”.

“Per il giorno 23 gennaio 2023, invece, il disservizio era creato da una malattia improvvisa dell’autista impiegato sulla corsa che informava dell’assenza con un brevissimo preavviso (il turno di lavoro che effettua le corse in oggetto inizia a Pontremoli alle ore 5.15) e si riusciva a sostituirlo con un altro operatore solo per le corse dalle 7 in poi. Autolinee Toscane si scusa con il sindaco e i cittadini per questo disservizio. – chiude la nota di Autolinee Toscane – Allo stesso tempo, Autolinee Toscane assicura il proprio massimo impegno per affrontare le criticità segnalate, e invita il sindaco a rappresentarle ai responsabili locali, anche in un incontro per il quale Autolinee Toscane si rende disponibile fin da subito”.

