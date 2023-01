“Dona una macchina”, il Lions Club Imperia La Torre lancia la lotteria di beneficenza a favore della Lilt

Imperia. Ancora una volta il Lions Club Imperia La Torre è in prima linea nella beneficenza. E’ partita infatti la vendita dei biglietti di una lotteria (denominata “Dona una macchina”) a favore della sezione di Imperia della Lega Italiana Lotta ai Tumori (LILT). «Si tratta – spiega il Presidente del Lions Club, Fabio Garibbo – dell’acquisto di una vettura che verrà utilizzata per il trasporto dei pazienti oncologici che non sono in grado di provvedere da soli, fino a Sanremo per essere sottoposti alle terapie vitali».

La Lilt, infatti, provvede con propri volontari a questo servizio che viene utilizzato da decine di persone, ed ha necessità di provvedere all’acquisto di una nuova auto per sostituire un mezzo ormai obsoleto. «E’ soltanto un’utilitaria – aggiunge Garibbo – ma consente di aiutare persone in difficoltà che non possono contare su altri. In questo modo i Lions imperiesi vogliono contribuire e supportare un’attività di tutto rispetto».

