Girava in monopattino spacciando cocaina e farmaci contro l’impotenza, pusher di 44 anni arrestato dalla Polizia

Girava incappucciato e con fare sospetto ieri alle 14 a bordo di un monopattino, in Via Corridoni. Il suo comportamento ha attirato l’attenzione di una pattuglia della Squadra Volante e durante il controllo l’uomo, uno straniero di 44 anni regolarmente soggiornante in Italia, è stato trovato in possesso di 30 involucri di cellophane, occultati all’interno di un pacchetto di sigarette, contenenti circa 12 grammi di cocaina, una somma di 255 euro in banconote di vario taglio e un numero considerevole di pastiglie e fiale di medicinali contro la disfunzione erettile.

Visto l’ingente quantitativo rinvenuto dalla perquisizione in strada, gli agenti hanno optato per una perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione è stata rinvenuta altra droga, seppur in modica quantità, una somma di denaro pari a 2.550 euro e un ingente quantitativo di farmaci identici a quelli già rinvenuti poco prima.

Dato l’evolversi della situazione, l’uomo ha iniziato a parlare, confessando ai poliziotti di detenere altra cocaina nascosta all’interno di un vano contatori al pian terreno di un altro condominio, ed effettivamente gli agenti hanno rinvenuto 19 contenitori di cellophane trasparente contenenti altri 10 grammi di polvere bianca e un bilancino di precisione.

Il 44enne ha proseguito affermando di avere intrapreso da oltre dieci anni la vendita abusiva di Sildenafil, importandolo direttamente dalla Repubblica Dominicana, nonché del cosiddetto “Viagra cinese”, un farmaco in fiale, che procedeva a rivendere al prezzo di 20 euro al pezzo, producendo di fatto un guadagno tra i 300 e i 500 euro giornalieri.

