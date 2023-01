In via Riboli la commemorazione dei carabinieri Tuttobene e Casu, uccisi dalle Br

Genova. Genova ha ricordato oggi il 43esimo anniversario della morte, per mano delle Brigate Rosse, del tenente colonnello dei carabinieri Emanuele Tuttobene e dell’appuntato Antonino Casu. Furono uccisi in un agguato in via Riboli, dove oggi è stata deposta una corona di alloro dopo la messa celebrata nella Chiesa di Santa Maria del Prato.

Nel volantino di rivendicazione dell’attentato si sosteneva che il colonnello Tuttobene era “il comandante della struttura di spionaggio dei Carabinieri che lavora in strettissimo rapporto con la Nato”.

