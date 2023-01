Infermiera aggredita a Genova: frattura alla spalla. L’ordine degli infermieri spezzino: “I sanitari in servizio sono sempre più un bersaglio”

Il nuovo caso di aggressione, che questa volta ha prodotto la frattura della spalla, ad una infermiera in servizio in una struttura pubblica del Genovese (la Fiumara, ambulatorio di diabetologia) conferma un generale peggioramento della situazione: i sanitari in servizio sono sempre più un bersaglio.

Per prima cosa, oltre a esprimere la solidarietà alla collega ligure, notiamo che l’episodio di ieri è avvenuto fuori dal Pronto Soccorso: a conferma che ormai ogni struttura entra nelle amare statistiche del fenomeno ‘’aggressione ai sanitari’’.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com