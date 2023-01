La nave Geo Barents in arrivo in Liguria con 69 migranti a bordo, uno su tre è minorenne

La Spezia. Prima assegnazione di un porto ligure per una nave delle Ong che soccorrono migranti: le autorità italiane hanno indicato La Spezia come “porto sicuro” per la Geo Barents di Medici Senza Frontiere che ieri ha soccorso 69 persone in mare al largo della Libia.

Come spiegato dalla Ong, a bordo ci sono 9 donne e 25 minorenni, tra cui due bambine di 5 anni. “Questa città si trova a circa 100 ore di navigazione dalla nostra posizione attuale – lamenta l’organizzazione su Twitter -. Perché farli sbarcare a La Spezia quando ci sono porti idonei molto più vicini? È contro il diritto marittimo internazionale”.

