“Lasciti”, il 27 gennaio l’evento informativo di Aism Savona

Savona. Anche AISM parte con una campagna di sensibilizzazione sull’importanza del lascito testamentario, “IL FUTURO DEI TU”, on air in questi giorni su stampa, web e digital e uno spot video da 60” in onda sulle principali tv e canali satellitari e realizza in tutta Italia una settimana di informazione sul tema. In collaborazione e con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato, e con il sostegno della Federazione Nazionale Pensionati Cisl, dal 23 al 29 gennaio organizza 7 giorni di incontri su tutto il territorio nazionale con i notai e un evento nazionale virtuale di informazione e di sensibilizzazione – il 2 febbraio – durante il quale AISM e i notai daranno informazioni per spiegare e approfondire cosa prevede la legge italiana in materia di diritto successorio (link: aism.it/eventolasciti) e per spiegare l’importanza, per ogni cittadino, di fare testamento e di decidere di contribuire a migliorare il futuro di migliaia di persone con sclerosi multipla e dei loro familiari con un lascito solidale.

Anche la Sezione Provinciale AISM di Savona partecipa all’evento e il 27/01/2023 ore 15:30 presso Centro Polifunzionale di Carcare in via Del Collegio 18 terrà un incontro per sensibilizzare, informare e soprattutto offrire un servizio di consulenza in materia successoria. All’incontro interverranno Arturo Asti, rappresentante sezione AISM Savona e il notaio Federico Ruegg.

