Lega Sarzana: “Amministrazione tutela prodotti locali e Made in Italy”

“La mozione della Lega approvata ieri in Consiglio Comunale per dare sostegno all’iniziativa di Coldiretti contro il cibo sintetico e per l’Istituzione del registro dei prodotti a Denominazione Comunale (DE.CO), in aggiunta a quella già attiva di slow food, danno chiara evidenza della tutela messa in atto da questa Amministrazione nei confronti dei prodotti locali e del Made in Italy, in un momento in cui questi sono quotidianamente sotto attracco.

L’istituzione del registro dei prodotti Deco consentirà al nostro Comune di poter certificare e divulgare le proprie tipicità agroalimentari, enogastronomiche ed artigiane.

Rappresenta uno strumento identitario del nostro territorio, che racconta sia l’origine che la composizione degli ingredienti ed il metodo di preparazione in caso di ricette locali.

Un importante volano per la valorizzazione del nostro territorio con benefici per i cittadini che si riapproprierebbero delle loro tradizioni e per i produttori che vedrebbero riconosciuto il loro impegno anche espandendo il loro mercato .

Siamo convinti che questa iniziativa sarà utile per influire positivamente anche nel settore turistico , la De.Co è quindi un mezzo per garantire a tutte le nostre eccellenze sarzanesi la giusta valorizzazione. Ci dispiace che i due consiglieri, di una minoranza sempre più assente in Consiglio Comunale, si siano astenuti , perdendo così un’occasione per dimostrare attaccamento al territorio ed alle sue tradizioni”.

Lucia Innocenti Giovanna Colaiacomo

Gruppo Consiliare Lega per Salvini Sarzana

