Da un gruppo di abitanti in via Rosselli (L’errore gravissimo, che si è aggiunto ai precedenti, è stato avere concesso prima la costruzione ai privati; ma l’autosilo pubblico è previsto dal piano particolareggiato. Il posteggio in collina costituirebbe un grave danno al turismo. m.m.)

In qualita’ di cittadini di Camogli, abitanti in via F.lli Rosselli, ricordiamo all’amministrazione comunale che noi “abbiamo gia’dato”.

» leggi tutto su www.levantenews.it