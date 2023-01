Mario Battiglia presenta “Come si può riperdere la democrazia” alle Cantine Lunae

Domani, giovedì 26 gennaio, dalle 17 alle 19 presso le “Cantine Lunae”, in Via Palvotrisia a Luni, si svolgerà la presentazione del libro “Come si può riperdere la democrazia” di Mario Battiglia, membro dell’associazione Diritti e doveri.

“Trent’anni fa, con la concentrazione del potere, la gente, aiutata anche dalla stampa, ha preferito disinteressarsi alla politica. Quelli che hanno tenuto duro sono rimasti emarginati. Ora i conti non tornano più ma la gente si lamenta o comincia a protestare… Come facciamo? La Democrazia comporta partecipazione, responsabilità… e noi vorremmo ancora tener duro”, scrive Battiglia.

All’evento prenderanno parte Egidio Banti, autore della prefazione del libro, la professore Francesca Bello e lo stesso autore.

