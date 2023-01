Meteo: ampie schiarite sulla Liguria nel corso della giornata, ma ancora vento forte

Liguria. Il Mediterraneo occidentale resta ancora il bersaglio di correnti fresche Nord-orientali, prevalentemente secche per la Liguria. Secondo il Limet, associazione ligure di meteorologia, oggi ancora venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche a burrasca tra genovese e imperiese, in particolare al mattino. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Al mattino addensamenti che resisteranno compatti sul versante Nord dell’Appennino centro-occidentale e tra le Alpi Liguri-Marittime, dove non si escludono deboli e locali nevicate. Lungo le coste invece il cielo sarà sereno o al più velato. Nel corso del pomeriggio le schiarite si faranno sempre più ampie un po’ ovunque.

