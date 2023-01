Migranti della Geo Barents alla Spezia, Ghio, Giannetti e Montefiori (Pd): “Città accoglierà al meglio”

Liguria. “La Spezia e i suoi abitanti accoglieranno nel migliore dei modi i migranti che arriveranno in porto sulla Geo Barents. Sono 130 persone, bambini, neonati, donne e uomini salvati in mare a 1200 chilometri da Spezia, bisognosi di cure, di assistenza, che a causa dell’insensato decreto naufraghi voluto dal governo Meloni – che proprio oggi è all’esame in commissione parlamentare e approderà in aula nei prossimi giorni – devono affrontare 100 ore di navigazione in più in condizioni di salute precarie. Dimostrazione della disumanità di questa misura, le cui conseguenze ricadono, come sempre, sui più fragili. Siamo di fronte a una chiara violazione delle norme di diritto che mettono al primo posto il salvataggio delle vite umane. Un provvedimento che ostacola l’attività di ONG e soggetti che salvano vite in mare obbligandoli a cercare porti lontani rispetto alle aree di soccorso, facendo perdere tempo utile per salvare altre vite”, dichiara la deputata del Partito Democratico e segretaria regionale ligure Valentina Ghio.

“Spezia è la città di Exodus, nella storia di questa comunità non mancano esempi di solidarietà, accoglienza e umanità, auspichiamo che anche in questo caso la città sia all’altezza della sua storia. Parlando a nome mio e della comunità che rappresento dico che siamo disponibili a dare tutto il supporto necessario nelle forme e nei modi consentiti, in collaborazione con le autorità locali e competenti”, aggiunge Iacopo Montefiori segretario provinciale PD Spezia.

» leggi tutto su www.genova24.it