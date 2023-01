Pallavolo, i risultati del fine settimana dell’asd Volley Team Arma Taggia

Taggia. Dopo la lunga pausa natalizia la squadra Corradini Home di Taggia non è ancora riuscita a tornare “mentalmente” sui campi di gioco; sabato sera le ragazze del coach Ferrari sono andate in trasferta in quei di Carcare e sono tornate a casa con una sconfitta di 3-0, dovuta a una prestazione sottotono dell’intera “rosa”.

Domenica pomeriggio invece le ragazze del volley Team Edilizia Crescente, sono andate in trasferta nella fredda Alassio per giocare la partita di seconda divisione e sono riuscite a portare a casa 3 punti che fanno ben sperare per il loro futuro nel campionato. Il match è stato discretamente combattuto soprattutto nel primo parziale quando le avversarie hanno fatto “sudare” le armesi prima di lasciare andare il set (23/25). Secondo set andato via abbastanza liscio (16/25) mentre nel terzo ci sono stati di nuovo dei buoni e lunghi scambi (21/25).

«In questa giornata ho avuto la possibilità di alternare le ragazze in campo – dice il coach Lorenzo Gallina – e sono contento per questo risultato che ci dà un po’ di fiducia per la stagione. Un ringraziamento agli sponsor Corradini Home, Edilizia Crescente, Pour parler, Casa Glamour che supportano le varie squadre in questa nostra stagione sportiva».

