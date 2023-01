Dall’ufficio stampa del Comune di Pieve Ligure

Venerdì 27 gennaio alle 18.30, per celebrare il Giorno della Memoria, si tiene nella Socms di Piazzale San Michele a Pieve Ligure un incontro di racconti e letture per non dimenticare le Vittime dell’Olocausto.

» leggi tutto su www.levantenews.it