Quartiere Polo nord ostaggio della fogna, commercianti e residenti disperati

Sanremo. Oltre al danno la beffa per commercianti e residenti di via Galileo Galilei, all’altezza del civico dodici, nei pressi delle scuole del Polo nord, che stamattina hanno dovuto fare i conti con l’ennesima esplosione della fognatura proprio a ridosso delle vetrine dei negozi.

Non hanno retto più di qualche minuto le riparazioni completate dopo oltre 15 giorni di lavori che hanno arrecato non pochi disagi alle attività del quartiere. Neanche il tempo di portare via l’escavatore della ditta incaricata dal Comune che la pressione ha fatto risollevare l’asfalto, con i conseguenti sversamenti di liquami sui piedi di negozianti e passanti. Immediato l’intervento degli operai, della polizia locale e dei tecnici di Rivieracqua che non hanno potuto far altro che prendere atto dell’imprevisto.

» leggi tutto su www.riviera24.it