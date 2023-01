Regione: confermati i voucher nido

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Tornano anche per l’anno 2023 i voucher nido di Regione Liguria, la misura finanziata con fondi POR FSE pensata per sostenere le famiglie liguri in difficoltà nell’affrontare le spese tipiche dei primi anni di vita dei bambini, oltre che a potenziare la socialità nella prima infanzia ed aiutare i genitori ad armonizzare lavoro e vita personale. Per la quinta edizione del bando, che sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione entro la fine di febbraio, sono stati stanziati due milioni di euro.

