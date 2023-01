Sciopero dei benzinai, sindacati divisi: la Faib riduce la protesta a 24 ore

Liguria. È cominciato lo sciopero dei benzinai. Il tentativo in extremis del ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso di scongiurare la chiusura delle stazioni di servizio per 48 ore spacca le rappresentanze sindacali: Fegica e Figisc/Anisa Confcommercio confermano la chiusura di due giorni, mentre Faib Confesercenti riduce la protesta a 24 ore.

Chi protesta per due giorni tornerà a distribuire carburante dopo le 19 di giovedì 26 sulla viabilità ordinaria (area urbana e extraurbana).

