Servizio civile nazionale nella cooperativa savonese Progetto Città: come candidarsi

Savona. Il Servizio Civile Nazionale è una interessante offerta formativa per i giovani che vogliono sperimentarsi in una occasione di crescita. E se vivi in provincia di Savona puoi farlo nei servizi di Progetto Città.

La cooperativa savonese, con sedi in tutta la provincia di Savona, aderisce al programma di Agorà Res Publica 2023 mettendo a disposizione 11 dei 160 posti disponibili e tratta il tema della resilienza di comunità ovvero la capacità di fare fronte in maniera positiva ad eventi traumatici e di riorganizzare positivamente la propria vita nelle difficoltà.

