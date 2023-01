Il Bologna di Thiago Motta è al lavoro. A Casteldebole il tecnico italo-brasiliano per prepara il prossimo match contro lo Spezia di Luca Gotti. E se il suo avversario continua a dover fare i conti con l’emergenza infortuni, non se la passa tanto meglio il tecnico emiliano, alle prese con una infermeria decisamente affollata. Tra i calciatori indisponibili c’è anche Marko Arnautovic che, anche oggi, ha svolto lavoro differenziato: impossibile che il forte attaccante austriaco recuperi per la gara contro le Aquile, già più volte punite negli incroci di questi anni. Discorso analogo anche per Lorenzo De Silvestri e Nicola Sansone. Hanno effettuato solamente terapie, invece, Kevin Bonifazi e Gary Mede.

L’articolo Thiago non recupera Arnautovic. E come Gotti soffre l’infermeria piena proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com