Ventimiglia, presentati i risultati del progetto Alcotra per la riqualificazione del Forte dell’Annunziata

Ventimiglia. Sono stati presentati nel pomeriggio i risultati della riqualificazione del Forte dell’Annunziata, che ha ricevuto investimenti per trecentocinquanta mila euro, di cui 150mila per il restauro funzionale e 200mila per l’allestimento multimediale, grazie ad un progetto Interreg Alcotra PITEM PA.C.E (Patrimonio, Cultura, Economia) che ha consentito di recuperare tre sale dell’antica fortezza, uno dei monumenti più caratteristici e importanti di Ventimiglia, già sede di un museo archeologico.

Ad accogliere una delegazione italiana e francese di tecnici e funzionari che lavorano nell’ambito Alcotra, è stato il commissario straordinario di Ventimiglia, vice prefetto Samuele De Lucia, che ha portato ai presenti il saluto della città: «Sono particolarmente lieto di accogliere tutti voi che avete dato un contributo così importante a questa iniziativa che ci inorgoglisce – ha detto -. Il comune di Ventimiglia, come ben sapete, è un comune tormentato, però ogni tanto ha delle esplosione di positività e questa di oggi lo è in modo particolare».

