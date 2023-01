Wisniewski per Hristov, Ferrer verso la permanenza: la difesa rimane così

Przemyslaw Wisniewski alla Spezia con il nulla osta del Venezia, per allenarsi con la squadra si attenderà l’ufficialità, attesa per giovedì mattina. Più o meno nei minuti in cui Luca Gotti parlerà nella conferenza pre partita di Bologna-Spezia, si chiuderà il discorso difesa per quanto riguarda i prossimi quattro mesi di calcio. Il polacco, un nome che è il terrore di ogni correttore automatico, arriva a prendere il posto di Petko Hristov, che in Laguna spera di ritrovare il minutaggio che gli è mancato in questo anno e mezzo di serie A. Va tuttavia con una formula che ne lascia intravedere il ritorno a fine stagione.

Ad oggi non si intravedono altri movimenti nel reparto difensivo. Cinque i centrali a disposizione. Oltre al neo arrivato, ecco Caldara (colui che di fatto prende il posto di Kiwior), Amian, Nikolaou ed eventualmente Ampadu, oggi impiegato soprattutto in mediana dove scalpita Esposito. C’è poi anche Salva Ferrer ad aver giocato a tre in passato, soprattutto in Spagna. E proprio il catalano dovrebbe alla fine rimanere alla corte di Gotti, nonostante un utilizzo scarso nella parte iniziale di stagione che ne avevano fatto scendere le azioni.

