Calcio/ l’Entella Academy di Chiavari e lo stage Clinics Real Madrid

Da Augusto Massinissa

I giovani calciatori chiavaresi ci riprovano. Dopo la prima edizione, che ha visto imporsi nella leva 2013 Simone Valdisserri e Andrea Peirotti, talentuose promesse dell’Entella Academy che hanno staccato il biglietto per le finali nazionali in programma a Roma il 14 maggio (e trampolino di lancio verso il Santiago Bernabeu), torna lo stage Clinics Real Madrid, frutto della prestigiosa collaborazione tra Superba Calcio e Real Madrid. Anche la prossima estate, dal 12 al 16 giugno, presso il campo “Felice Ceravolo”, nel quartiere genovese del Lagaccio, si rinnoverà l’atteso appuntamento, rivolto a ragazzi e ragazze dai 6 ai 16 anni e strutturato su dieci sessioni di allenamento secondo le direttive del settore giovanile del club dei “blancos” da parte di uno staff di tecnici qualificati.

Un’esperienza che garantisce una crescita sportiva ed umana da parte dei partecipanti, che potranno misurarsi con innovative metodologie e tecniche avvenieristiche come il monitoraggio GPS, le analisi video e specifiche attrezzature per migliorare la coordinazione e la concentrazione. Un occhio di riguardo sarà rivolto ad un tema troppo spesso trascurato, ovvero quello della sana alimentazione sportiva, mentre all’interno del rettangolo di gioco, ogni atleta sarà valutato anche attraverso una analisi personalizzata delle prestazioni. A tal proposito saranno prese in considerazione sia prestazioni atletiche che comportamentali, al fine di stilare una valutazione complessiva dell’atleta.

» leggi tutto su www.levantenews.it