Camogli: centro anziani, lezione dei carabinieri contro le truffe

Si è svolto questo pomeriggio presso il Centro di Aggregazione dell’Anziano, in collaborazione con il CIF e l’Area Servizi alla Persona del Comune di Camogli, un incontro dal titolo “Truffe agli anziani”. Relatori il Capitano Gianluca Carpinone, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Santa Margherita Ligure e il comandante della stazione dei Carabinieri di Camogli Maresciallo Matteo Torri.

Il Maresciallo ha raccontato di alcune situazioni in cui il truffatore riesce a imbrogliare la vittima perché fa leva sulla sua buona fede e i suoi sentimenti. Ha poi illustrato alcune dinamiche di raggiri e suggerito accorgimenti; infine è stato consegnato un vademecum contro le truffe.

Il pubblico, interessato e partecipe, ha rivolto molte domande al maresciallo Torri che ha concluso invitando i partecipanti a rivolgersi sempre ai Carabinieri, in caso di dubbi, contattando il numero 112.

L’incontro di oggi fa parte di un ciclo di appuntamenti formativi che si svolgono al Centro di Aggregazione dell’Anziano con cadenza mensile.

