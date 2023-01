Carcare 2023, la minoranza: “Ferraro candidato sindaco? È stato complice di questa amministrazione per 15 anni”

Carcare. “Come per magia, si avvicinano le elezioni e De Vecchi e Bologna da bravi ‘prestigiatori’ provano a fare il trucco delle tre carte. Cambiare il conducente per non cambiare nulla e ripulirsi l’immagine per provare a continuare a rimanere nel palazzo comunale”. A dirlo sono i consiglieri comunali di minoranza Rodolfo Mirri, Daniela Lagasio e Alessio Morrone che commentano le voci secondo cui il medico di famiglia e attuale assessore alle Politiche sociali e Istruzione Alessandro Ferraro sarà il candidato sindaco per il centrodestra (oggi l’annuncio di De Vecchi che non si ricandiderà).

“L’ipotesi della candidatura dell’assessore Ferraro a Carcare potrebbero indurre la popolazione a pensare che dopo 18/19 anni di questa amministrazione De Vecchi/Bologna ci troviamo oggi con una nuova candidatura ‘vergine’, eppure non è così”, dicono dall’opposizione.

» leggi tutto su www.ivg.it