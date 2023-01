Carcare, venticinque abeti rossi per i giardini pubblici: “Recuperati gli abeti delle decorazioni natalizie”

Carcare. Venticinque abeti rossi andranno ad abbellire i giardini pubblici di Carcare. L’iniziativa nasce da una collaborazione tra il comune di Carcare e il CIV (centro integrato di via), per recuperare gli abeti di Natale, serviti nel centro storico per le decorazioni delle festività appena trascorse.

“Una scelta ecologica che permetterà di dare una nuova destinazione d’uso agli abeti, ma anche l’occasione per inserire nuove essenze nei giardini pubblici del Comune di Carcare”, ha dichiarato il sindaco De Vecchi.

» leggi tutto su www.ivg.it