Cede cocaina sotto gli occhi dei finanzieri, a casa 11mila euro in banconote

I finanzieri del Comando provinciale della Spezia hanno tratto in arresto un soggetto colto in flagrante a spacciare cocaina nel centro storico di Sarzana. Dopo perquisizione, sono stati sequestrati anche più di 11mila euro in banconote di piccolo taglio che gli inquirenti ritengono frutto di spaccio.

Nella notte tra il 24 ed il 25 gennaio, gli agenti hanno notato un soggetto, di origine marocchina e già conosciuto agli uffici, che sembrava attendere qualcuno. L’uomo si muoveva in maniera nervosa, un comportamento che ha spinto i finanzieri ad osservarlo a debita distanza. Pochi minuti più tardi, una seconda figura lo raggiungeva e avveniva lo scambio: droga per denaro.

