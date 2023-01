“Concerti a Teatro” al via martedì 31 gennaio al Teatro Civico della Spezia

Lucas e Arthur Jussen, duo pianistico olandese di fama internazionale, daranno il via ‒ martedì 31 gennaio, alle 21.00, al Teatro Civico della Spezia ‒ alla decima edizione dei “Concerti a Teatro”, la rassegna di musica classica promossa e organizzata da Fondazione Carispezia, con la direzione artistica di Miren Etxaniz.

L’appuntamento è il primo dei nove concerti in programma fino a maggio: sei al Teatro Civico della Spezia e tre al Teatro degli Impavidi di Sarzana.

I fratelli Jussen, giovanissimi musicisti (rispettivamente Lucas classe 1993 e Arthur classe 1996) uniti dalla passione per lo stesso strumento e da un talento eccezionale, sono ormai due star internazionali. Rappresentano una nuova generazione di artisti che, oltre a contraddistinguersi per perfezione, tecnica impeccabile e virtuosismo musicale, spiccano per il loro glamour, la freschezza e la simpatia. Discepoli della grande pianista Maria João Pires, questo duo pianistico sta conquistando le platee di tutto il mondo grazie alla loro energia e simbiosi musicale.

Attualmente artisti in residenza all’Orchestra Sinfonica di Milano, eseguiranno alla Spezia Le sacre du printemps di Stravinskij, nella versione a due pianoforti, opera che sollevò uno storico scandalo sinfonico e coreografico a Parigi nel 1913, oltre a composizioni di Mozart, Schubert e Mendelssohn.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com