Dal 20 febbraio al via alla raccolta differenziata a Ventimiglia

Ventimiglia. Raccolta differenziata al via nella città di Ventimiglia la quale, essendo anche Capofila del Bacino di Affidamento Ventimigliese ricopre il ruolo in questa fase, insieme al Comune di Rocchetta Nervina dove la raccolta è già a regime dal mese di dicembre, di Comune “pilota” per l’avviamento del servizio nei 18 comuni interessati nel comprensorio.

Sono state infatti posizionate negli ultimi giorni 10 Eco-isole, equamente distribuite sul territorio comunale comprendente la Marina San Giuseppe e Ventimiglia Alta dove, come da progetto, era prevista la raccolta differenziata con questa tipologia di sistema.

