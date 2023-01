‘Dieci anni con le mani in pasta’: la festa del Fab Lab del Buridda per il primo decennale

Genova. Intorno ad una stampante 3D, un trapano a colonna e la prototipazione di schede elettroniche, nel lontano 2013 nacque il primo Fab Lab di Genova, vale a dire quello del laboratorio sociale occupato autogestito Buridda, la cui sede oggi è nell’edificio occupato dell’Ex Magistero di corso Monte Grappa.

Un’idea nata da alcuni ingegneri attivisti e antagonisti che hanno fatto della condivisione del sapere tecnico e di alta formazione una missione da rendere concreta e in qualche modo aperta a tutti. E dopo i primi ‘attrezzi’ ne sono seguiti altri, facendo diventare lo spazio una vera e propria officina/fucina di idee e progetti. “In questi 10 anni siamo cambiati e cresciuti: officina condivisa, workshop, nuovi macchinari CNC, falegnameria e carpenteria metallica, radio AM e streaming, IOT e servizi digitali”, scrivono gli attivisti sul manifesto digitale dell’evento organizzato per festeggiare e celebrare questo primo decennale.

