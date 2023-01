Ex Ilva, Federmanager Liguria: “Inopportune le polemiche sulle aree, che sono vitali per una profittevole ripresa della produzione a Genova e a Novi”

Genova. A valle del recente incontro tenutosi presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy a cui ha partecipato anche il Responsabile Siderurgia di Federmanager Liguria Egildo Derchi e in attesa del prossimo tavolo di discussione previsto tra circa un mese sempre presso lo stesso Ministero, Federmanager Liguria intende ribadire la sua posizione che vede nello studio tecnico-economico fornito dai suoi manager, la soluzione sostenibile alla ristrutturazione del polo industriale ex Ilva.

«Prendiamo atto che si possa iniziare a parlare di futuro con i decreti del Governo e i provvedimenti che includono nuovi finanziamenti – afferma il Presidente di Federmanager Liguria Luca Barigione – tuttavia riteniamo che il livello produttivo previsto a Taranto per i prossimi anni non sia in grado di alimentare propriamente le attività a Genova e a Novi in un contesto integrato e di rinascita».

