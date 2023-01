Genoa Primavera. L’exploit del finalese Debenedetti: dalla commozione del Borel alla gioia del Silvio Piola

Il cammino dei Grifoncini sta prendendo sempre più il largo. Ancora imbattuti in campionato, i ragazzi prima di Alberto Gilardino, ora alle prese con la Prima Squadra, poi da qualche settimana affidati ad Alessandro Agostini, si stanno facendo valere anche in prospettiva futura. Si pensi, per esempio, al giovane Boci esordiente nella trasferta di Bari. Insomma, il campionato Primavera 2 sta conoscendo la sua schiacciasassi.

Ieri invece è stato disputato il quarto di finale di Coppa Italia contro un Torino prima della classe nella categoria superiore. I rossoblù, in svantaggio di due reti fino al diciannovesimo del secondo tempo, sono riusciti a ribaltare completamente il parziale e qualificarsi alle semifinali. Un 4-2 aperto e chiuso da un calciatore che fino all’anno scorso militava nel savonese: il finalese Alessandro Debenedetti, il classe 2003 che con 12 gol a referto ha iniziato al meglio il suo percorso professionistico.

» leggi tutto su www.ivg.it