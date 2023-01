Il 4 febbraio il Tourism Recruiting Day a Lavagna, ecco le opportunità di lavoro

Genova. È stata presentata questa mattina la seconda edizione del Tourism Recruiting Day che avrà luogo a Lavagna il prossimo 4 febbraio dalle 9 alle 13 in Piazzale Bianchi presso l’Accademia del Turismo.

Il centro per l’impiego di Chiavari insieme all’Associazione “Liguria Together”, al Comune di Lavagna, all’Agenzia per il Lavoro Randstad, e all’Accademia del Turismo di Lavagna hanno avviato una importante collaborazione sul tema dell’incontro domanda e offerta di lavoro nel Tigullio nel settore del Turismo e l’evento ha proprio come finalità il mettere in contatto le aziende appartenenti al mondo della ristorazione e dell’alta ospitalità con i candidati in cerca di un lavoro. Lo scorso anno sono state circa 60 le aziende partecipanti e 140 i candidati che hanno partecipato alla prima edizione andata in scena il 19 marzo 2022 alla ricerca di profili professionali come camerieri, housekeeper, maitre, sommelier, commis di sala e cucina, governanti, chef, barman/barlady, pasticcieri, pizzaioli, addetti all’accoglienza, bagnini e lavapiatti.

