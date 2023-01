La Spezia diventa l’approdo del Dembow dominicano

Nato in Giamaica, esploso in Repubblica Dominicana e da qui irradiato in mezzo mondo. Il Dembow conoscerà alla Spezia un happening il prossimo sabato 28 gennaio al Regreso di via Fontevivo 21. La Spezia Dembow porta in città alcuni interpreti di questo genere molto ballato dai giovani, che in città ha molti estimatori in virtù della forte presenza caraibica.

“Per noi è anche un modo per favorire l’integrazione fra i giovani”, spiegano gli organizzatori. L’occasione è l’uscita di una nuova canzone dello spezzino Disme, che sarà lo special guest. Sul palco anche Samuel Heron, Francis La Potencia, Edward Swagger, Twenty One, Peter King, Angel Gretty e Itashy. Dj set a cusa di Dj Hico e Dj Apasionado.

