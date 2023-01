Novelli: “Per il Governo le vite di innocenti non pesano nulla?”

“Il prossimo approdo in città della Geo Barents offre alcuni spunti di riflessione. Per attenzione verso questi sfortunatissimi profughi, che hanno coperto sul mare 1.200 km con oltre 100 ore di navigazione, Arci farà la sua parte fornendo sostegno immediato: accoglienza e solidarietà, in poche parole”. Lo afferma in una nota la presidente di Arci La Spezia, Stefania Novelli.

“Conforta il fatto che Spezia sia una comunità viva, che sa accogliere e creare rete, e, però a dire il vero, sempre in debito con Caritas che con grande competenza e generosità anche in questa occasione si occuperà degli aspetti più delicati dell’accoglienza. Sullo sfondo – prosegue Novelli – le scelte incomprensibili del Governo nazionale: perché fare approdare tanto lontano la nave e i profughi? In questo braccio di ferro con l’opinione pubblica progressista e l’Europa, le vite di innocenti non pesano nulla? È stupefacente come si smarrisca il senso di cosa importi davvero nella vita ovvero, in primo luogo, la vita stessa”.

L’articolo Tre nidi di vespe velutine bonificati in Val di Vara con l’aiuto dei Vigili del fuoco proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com