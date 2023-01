Odissea passaporti, a Genova in fila dall’alba per un rinnovo: “Ma chi può pagare un’agenzia lo ha subito”

Genova. Mauro Castello è un nonno davvero amorevole. E’ partito da Manesseno alle quattro del mattino per piazzarsi in fila davanti al cancello dell’ufficio passaporti della Questura di Genova in corso Saffi e ottenere uno dei 50 biglietti “in palio”, oggi, per poter accedere al servizio di rilascio e rinnovo. Dopo diverse ore al freddo e al vento ce l’ha fatta. “Ecco il mio numero, sono il 9, l’ho preso per la mia nipotina che deve andare in Scozia per motivi di studio, però davvero una cosa del genere non è accettabile”, dice mostrando l’anelato tagliando.

E’ una delle tante persone che oggi, giovedì 26 gennaio, si sono messe in coda nella speranza di poter accedere al primo open day passaporti del 2023 organizzato dalla questura di Genova per ovviare al problema dell’incremento di richieste da parte dei cittadini e agli ostacoli rappresentati dal sistema di prenotazione on line. Ottenere o rinnovare un passaporto, nel capoluogo ligure, è diventata quasi una missione impossibile. A meno che non si sia disposti a pagare. Profumatamente.

» leggi tutto su www.genova24.it