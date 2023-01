Odore di gas infesta Migliarina da tre giorni, escluso il pericolo di esplosività

Per chi abita in zona, oppure transita per largo Marcantone, non ha potuto fare a meno del presidio “quasi” fisso di Vigili del Fuoco, tecnici di Acam, Comune della Spezia, Italgas, Polizia locale e forze dell’ordine. Queste presenze sono giustificate da una situazione particolare che sta interessando il quartiere di Migliarina da quasi tre giorni: un costante odore di gas che ha spinto i cittadini a lanciare l’allarme con cadenza regolare. Il rischio esplosività è stato escluso fin da subito e visto che l’attenzione non è mai troppa i test sono proseguiti con attenzione e con strumentazioni particolari in dotazione ai Vigili del fuoco: il cercafughe e l’esplosimetro che rileva la presenza di gas infiammabili. Ad ogni sondaggio i valori hanno escluso il pericolo ma di fatto l’odore è restato.

Per tutte le forze chiamate in causa sono state giornate campali e i sondaggi per individuare l’origine del fastidioso odore sono proseguite giorno e notte. Così è stato anche per oggi, dove una parte di Via Sarzana è rimasta chiusa e sono state fatte anche una serie di escavazioni. Tutte le indagini al momento hanno dato esito negativo. L’odore resta, anzi, infesta il quartiere e sarebbe da escludere la presenza di carcasse animali. Il metano è inodore, incolore per fare in modo che possa essere avvertito viene mescolato ad una particolare sostanza per renderlo identificabile. A questo punto non si potrebbe escludere che del residuo sia stato mescolato a dell’acqua e versato in un tombino venendo a creare l’attuale situazione. Questa però resta una suggestione e solo ulteriori indagini potranno confermare oppure smentire, intanto nella giornata di oggi in accordo con la task force operativa sono stati versati migliaia di litri d’acqua, una sorta di lavaggio, nei tombini aperti nella speranza che la situazione torni alla normalità.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com