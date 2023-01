Passaporti “impossibili”, all’open day in corso Saffi cittadini in fila dall’alba per avere il rinnovo

Genova. La consegna dei biglietti è prevista a partire dalle 12 ma c’è chi si è messo in attesa da poco dopo l’alba, in corso Saffi, per riuscire a staccare uno dei 50 tagliandi disponibili per sbrigare la pratica di rinnovo passaporti all’ufficio della questura preposto.

Nel freddo della mattina, pazientemente in attesa – anche se gli animi di qualcuno iniziano a scaldarsi – sono in tanti ad avere pensato di approfittare del primo “open day” del 2023, organizzato per ovviare al problema che da mesi riguarda questo servizio. Troppe le richieste di accesso agli uffici. Trovare uno slot libero è praticamente impossibile.

