Per la Giornata della Memoria InSarzana promuove un pomeriggio di riflessione al monumento della deportazione

Domani, venerdì 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, l’associazione InSarzana promuove un’iniziativa per ricordare le vittime dell’Olocausto. L’invito alla popolazione è di ritrovarsi alle ore 15.00 presso il monumento alla deportazione che si trova nel cimitero di via Falcinello per un pomeriggio di riflessione: “Portata un ricordo, una poesia o semplicemente la vostra presenza”.

