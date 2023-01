Pesca, Campomenosi: “Tavolo di confronto a Bruxelles su presentazione piano gestione bianchetto”

“Un piacere e un onore aver potuto ospitare in questi giorni a Bruxelles una delegazione di rappresentanti del settore della pesca Ligure e delle istituzioni competenti guidata dal vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana, con la presenza dei Flag della Liguria, tra cui quello savonese rappresentato dal presidente Paolo Ripamonti. La pesca è una componente fondamentale dell’economia della regione e di tutto il Paese, che va tutelata e valorizzata. Un’opportunità importante per agevolare incontri con le istituzioni Ue e la rappresentanza italiana, al fine di fare il punto sulle esigenze dei pescatori liguri e italiani e avanzare proposte in merito alla presentazione del piano di gestione delle pesche speciali, con particolare riguardo alla pesca del bianchetto, una tradizione della Liguria e di molte altre regioni italiane. Questo tavolo di confronto è un importante primo passo nella direzione di uno studio approfondito e accurato, con l’obiettivo di dare le giuste risposte a un settore che non può e non deve essere trascurato. Massimo impegno da parte della Lega, a tutti i livelli, per sostenere i pescatori italiani”.

Così in una nota Marco Campomenosi, europarlamentare ligure, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, che assieme alle colleghe componenti della commissione Pesca Rosanna Conte (coordinatrice Id in commissione) e Annalisa Tardino e al responsabile dipartimento Pesca della Lega Lorenzo Viviani ha incontrato a Bruxelles i rappresentanti del settore della pesca in Liguria per fare il punto sul piano di gestione pesche speciali.

