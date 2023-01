Migliorano le condizioni dei due pedoni investiti a poche ore di distanza nel centro di Recco.

Il primo martedì alle 19.30 in via Roma; Sergio Pozzo 66 anni, noto commerciante, è investito da uno scooter mentre attraversa la strada; cade battendo la testa contro il gradino del marciapiedi; operato per rimuovere un ematoma, le sue condizioni sono notevolmente migliorate.

