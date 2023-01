Rifiuti, nel savonese raccolte 612 tonnellate di pneumatici fuori uso

Savona. Ammontano a 612 le tonnellate raccolte nella provincia di Savona di un particolare genere di rifiuto: i pneumatici fuori uso – PFU. Il dato è stato diffuso da Ecopneus, la società senza scopo di lucro principale operatore del settore in Italia.

E sono ben 117 km di asfalti in gomma riciclata quelli che si potrebbero realizzare con il recupero delle 4.590 tonnellate di PFU – Pneumatici Fuori Uso – effettuato in Liguria nel 2022, equivalenti in peso a oltre 500.000 pneumatici da autovettura.

