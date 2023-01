Sampdoria: meno cinque alla chiusura del calcio mercato invernale

Genova. ‘Meno cinque’ alla chiusura della finestra del calcio mercato invernale e le notizie odierne si limitano a ricalcare quelle di ieri, mentre Dejan Stanković deve fare la conta, per capire chi potrà portare con sé al Gewiss Stadium di Bergamo, per affrontare l’Atalanta, sotto la direzione dell’arbitro Doveri, i cui precedenti con le due squadre (al di là dei valori tecnici) non sono forieri di buoni presagi scaramantici.

Il direttore di gara di Volterra, ha infatti ventisei precedenti con i nerazzurri (con un bilancio di undici vittorie e sei sconfitte), mentre – a fronte di 22 match arbitrati ai blucerchiati – il Doria ha vinto sei volte e perso undici. Non sarebbe male, se questa volta, potesse uscire un pareggio (ad oggi, nove per l’Atalanta e cinque per la Samp).

