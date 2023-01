Scuola come luogo di educazione, prevenzione e crescita. Un seminario al Parentucelli

Sabato 28 gennaio, dalle 9 alle 13, nell’ambito delle attività di prevenzione dei comportamenti a rischio, il Centro di consultazione per Adolescenti e famiglie di ASL5 organizza alla Casa della salute di Sarzana (via Agostino Paci, 1) un Seminario dal titolo “Elogio della scuola” in collaborazione con il DSS 19, la struttura di Epidemiologia, il Liceo Classico e Scientifico “T. Parentucelli” di Sarzana, l’Istituto comprensivo “Bonomi” di Fosdinovo, l’Accademia Musicale Andrea Bianchi di Sarzana e il Comune di Sarzana.

La giornata si propone come un momento di dialogo con filosofi, psicoanalisti e insegnanti sul valore formativo della scuola, luogo imprescindibile di civiltà, educazione, prevenzione e crescita.

