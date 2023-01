Servizi sociali, validità Isee prorogata di tre mesi. Brogi: “Surplus di domande. Il problema più acuto è la casa”

Tre mesi di validità in più per gli Isee 2022 degli spezzini. Lo decreta una delibera di giunta approvata nei giorni scorsi prorogando sino al 31 marzo la possibilità di proseguire a beneficiare di servizi o contributi. La decisione presa dal Comune della Spezia ricalca quella assunta lo 10 gennaio dalla Regione ed è dovuta alla grande quantità di pratiche e di richieste che ingolfano le scrivanie di Palazzo civico e dei Caaf, deputati (insieme all’Inps) al calcolo degli Isee e già oberati per i numerosi altri servizi che erogano.

Chi ha l’Isee scaduto il 31 dicembre 2022 e che aveva contributi o altri servizi attivi nello scorso anno potrà continuare a beneficiare dei servizi in essere e avrà tempo sino a fine marzo per presentare il nuovo Isee e la domanda di rinnovo dei servizi. Gli utenti nuovi, così come quelli in carico senza servizi attivi, dovranno invece presentare, già da gennaio 2023, nuova domanda corredata da Isee per il 2023.

Per le urgenze continuano a valere i criteri previsti dal vigente regolamento dei Servizi sociali.

A far data dal 1° aprile, in caso di mancanza di attestazione Isee in corso di validità, i contributi economici verranno sospesi fino alla presentazione del documento senza possibilità di ottenere gli arretrati, mentre per i servizi che prevedono una compartecipazione alla spesa, verrà applicata la tariffa intera prevista per quel servizio, fino alla presentazione di nuovo Isee.

