Si stringe il cerchio per la Capitale della cultura 2025. Nessun Comune spezzino ambisce a esserla nel 2026?

“Attraverso il lavoro di commissione ho avuto ancora una volta la dimostrazione della vivacità culturale del nostro Paese, capace di produrre progetti sia nel caso di centri urbani più grandi che nei comuni più piccoli. In tutti è possibile ritrovare una propria propria identità capace di esprimere lo spirito migliore utile a mantenere vive le proprie tradizioni, la propria cultura, attivando così una valorizzazione del proprio territorio che fa sistema e volano turistico di interi comprensori coinvolti sia nei progetti risultati tra i 10 finalisti che in quelli che non hanno superato la selezione della giuria”. Lo afferma l’ex assessore alla Cultura del Comune della Spezia Paolo Asti, oggi membro della prestigiosa giuria che sta selezionando la Capitale italiana della cultura 2025.

I dieci progetti finalisti sono quelli di Agrigento, Aosta, Assisi (Perugia), Asti, Bagnoregio (Viterbo), Monte Sant’Angelo (Foggia), Orvieto (Terni), Pescina (L’Aquila), Roccasecca (Frosinone) e Spoleto (Perugia).

L’iter di selezione proseguirà con l’illustrazione delle singole proposte alla giuria nel corso di audizioni pubbliche che si svolgeranno in presenza nei giorni 20 e 21 marzo nella sede centrale del ministero della Cultura a Roma.

