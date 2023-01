Tra camalli e Gabibbo la Liguria parla arabo

Il dialetto che brutti scherzi che gioca! Uno pensa che alcune parole diventate simbolo della propria regione, vecchie di secoli, siano frutto della fantasia degli avi, e invece altro non sono che assonanze “rubate” ad altre lingue. Soprattutto in Liguria, dove le contaminazioni, frutto degli scambi mercantili dal e verso l’Oriente, ma anche quelli da e verso il nord Europa, caratterizzano lingua e cucina.

E proprio dal mare, visto dai liguri come un’autostrada per i commerci, più che come territorio di pesca, arrivano due parole entrate nella lingua italiana, una per definire gli scaricatori del porto, il termine Camallo, l’altro, un tempo sinonimo, portato alla ribalta dall’ingauno Antonio Ricci e Lorenzo Beccati a Striscia la Notizia: Gabibbo.

