Tre nidi di vespe velutine bonificati in Val di Vara con l’aiuto dei Vigili del fuoco

La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Brugnato questa mattina ha fornito assistenza per bonificare tre nidi di vespe velutine.

I nidi, di circa 70 centimetri di diametro ciascuno, erano appesi a rami di alberi a circa 15 metri d’altezza, nei comuni di Carrodano e Sesta Godano.

L’apicultore preposto per questo tipo di procedura si è avvalso dell’assistenza e delle scale dei Vigili del fuoco per poter raggiungere i favi.

