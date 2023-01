Vespri al Parentucelli-Arzelà: “Ragazzi restate sempre aperti a nuove sfide e avventure”

“Voi giovani dovete essere sempre aperti a nuove sfide e avventure, soprattutto culturali e intellettuali e lo dovete fare con entusiasmo, voglia di vivere e anche con la vostra ingenuità, quelle caratteristiche che a noi docenti e vostri educatori ci aiutano sempre a rifiorire svolgendo il migliore dei mestieri possibili”. E’ questo uno dei passaggi più significativi della ‘lectio magistralis’ tenuta a Sarzana dal professor Vincenzo Vespri, ordinario titolare della cattedra di matematica all’Università di Firenze, cultore della letteratura italiana, dedicata agli studenti dell’Istituto superiore Parentucelli Arzelà e in collegamento online con gli alunni della gemellata ‘Annapolis High School’ nel Maryland in Usa.

Vespri ha trattato il tema dal titolo ‘La numerologia nelle opere di Dante’ inserendo la matematica in un contesto storico e letterario, partendo dal racconto della sua affascinante esperienza di combinare due culture diverse, una scintilla scoccata quasi per caso proprio da giovane durante un convegno in Ecuador.

